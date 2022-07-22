نورلاند يدعو إلى الابتعاد عن أي أعمال أحادية تؤدي إلى اشتباكات مسلحة

العنوان-طرابلس

دعا سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، جميع الفاعلين السياسيين إلى الابتعاد عن أي أعمال أحادية يمكن أن تؤدي إلى اشتباكات مسلحة في ليبيا.

وجاءت دعوة نورلاند خلال تمثيله إلى جانب مساعد وزير الخارجية، جوش هاريس، الولايات المتحدة في اجتماع دولي استضافته وزارة الخارجية التركية في إسطنبول، أمس الخميس، لاستعراض التطورات الأخيرة في ليبيا.

وكتب السفير الأمريكي في سلسلة تغريدات عبر تويتر: “لقد كررنا دعوتنا لجميع الفاعلين السياسيين إلى الابتعاد عن أي أعمال أحادية يمكن أن تؤدي إلى اشتباكات مسلحة- وهي نقطة حرجة، لا سيما في ضوء التقارير عن سقوط ضحايا بين عشية وضحاها” في ليبيا.

وتجددت الاشتباكات بمنطقة السبعة شرقي العاصمة طرابلس وصولا إلى جزيرة الفرناج، وسط سقوط قذائف عشوائية من الأحياء السكنية.

ووثقت مقاطع فيديو تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجدد الاشتباكات وإطلاق النار الكثيف بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، عقب ليلة عنيفة شهدتها العاصمة طرابلس.

وفي سيناريو جديد شهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي أسفرت عن سقوط قتلى، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

واندلعت الاشتباكات لقيام جهاز الحرس الرئاسي باعتقال القيادي بجهاز الردع عصام هروس، والذي جاء ردا- بحسب المصادر- على اعتقال أحد عناصرها.

واستخدمت في هذه الاشتباكات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، حيث جرى تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر استخدام الأسلحة المتوسطة وسط الأحياء السكنية وإغلاق الطرقات في الفرناج.