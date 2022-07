الإيقاع بسوداني متورط في توزيع عملة مزورة من فئة الـ50 دينار بمدينة بنغازي

ليبيا – تمكن عناصر قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي من الإيقاع بسوداني متورط في توزيع عملة مزورة من فئة الـ50 دينارًا على محلات تجارية.

بيان صحفي صدر عن المديرية تابعته صحيفة المرصد، أكد أن هذا الشخص يمارس تجارة المواد المخدرة، حيث يقيم في منطقة بو هديمة، ليصار إلى ضبطه في شارع الخبزة في منطقة الماجوري بإسناد من لواء طارق بن زياد التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف البيان: إن المضبوط كان بحوزته مبلغ مالي من العملة المزورة مقداره 2500 دينار، فضلًا عن حبوب مخدرة وبطاقة هوية ليبية مزورة، فيما أقر بجرائم التوزيع والإتجار والتزوير وإنه حصل على الأموال الزائفة من شخص يحمل الجنسية التشادية.

