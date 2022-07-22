تجدد الاشتباكات في العاصمة طرابلس – أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكد مراسل وكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، تجدد الاشتباكات المسلحة في منطقة السبعة غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين بين جهاز قوة الردع الخاصة وقوة تابعة للإدارة العامة الدعم المركزي، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

خرجت أرتال مسلحة من اللواء 444 من معسكراتها في اتجاه مناطق الاشتباكات داخل العاصمة طرابلس.

وتركزت الاشتباكات في الطرق الرئيسية لجزيرة الفرناج، واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، فيما أفاد نشطاء أن اشتباكات جديدة وقعت في زاوية الدهماني.

وبلغت الاشتباكات ذروتها في مناطق الفرناج وزاوية الدهماني وسط حالة من الخوف والذعر بسبب تواجد المدنيين خارج منازلهم في عطلة نهاية الأسبوع.

ووقعت الاشتباكات في نطاق عدد من قاعات الأفراح التي تشهد مناسبات اجتماعية مكتظة بالضيوف جُلهم من النساء والأطفال للاحتفال بليلة العمر التي لم تكن كأي ليلة فهي ليلة الفرار الكبير.

وشهدت مناطق الاشتباكات ترجل عدد كبير من المواطنين من سيارتهم للفرار من جحيم الاشتباكات المسلحة والنجاة بحياتهم والاختباء في المباني والشوارع البعيدة عن الرماية العشوائية.