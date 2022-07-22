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مدير مطار معيتيقة: تعليق الرحلات الجوية بسبب اشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تسببت الاشتباكات الدائرة بين المليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس في تعطيل الرحلات الجوية بمطار معيتيقة الدولي.

وقال المدير المكلف بمطار معيتيقة الدولي عبدالمنعم القمودي في تصريحات صحفية إنه جرى تعليق الرحلات من وإلى المطار بسبب الاشتباكات الدائرة بطرابلس.

وأشار القمودي إلى أن تحويل الرحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة قرار يعود إلى شركات الطيران.

جدير بالذكر أن الاشتباكات المستمرة حتى صباح اليوم الجمعة بين مليشيا “جهاز الردع” والحرس الرئاسي بقيادة أيوب أبو راس في شوارع العاصمة طرابلس، أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.

 

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صحيفة الساعة 24

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