البعثة الأممية تطالب بالتحقيق في أحداث طرابلس

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعتين مسلحتين ليلة أمس في طرابلس، وطالبت بالتحقيق في الأحداث وأيضاً بتحقيق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم.أي فعل يعرض أرواح المدنيين للخطر غير مقبول.

و دعت البعثة جميع الليبيين لكي يبذلوا كل ما بوسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش للبلاد في هذا التوقيت الحساس. على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي إزاء حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.