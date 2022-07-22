«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى يكلف الحداد بفض اشتباكات طرابلس

قرر المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد العام للجيش الليبي تكليف رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول ركن محمد الحداد، «بفض الاشتباكات بين الوحدات المتقاتلة في العاصمة طرابلس»، التي اندلعت منذ منتصف الليلة البارحة، وتجددت صباح اليوم الجمعة.

وكلف الرئاسي، في رسالة إلى الحداد، بتأمين سلامة المواطنين وأمنهم والممتلكات العامة، والسيطرة على الموقف بما يؤمّن عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي».

وأتاحت الرسالة للحداد «الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به»، وموفاة المجلس الرئاسي بتقرير مفصل عن الإجراءات التي جرى اتخاذها مشفوعا بالملاحظات والتوصيات».

اشتباكات العاصمة طرابلس بدأت في الفرناج

وبدأت الاشتباكات من منطقة الفرناج، ثم اتسعت دائرتها لتصل إلى المنطقة المجاورة لسجن «الجديدة» حتى ما يعرف بـ«طريق الشوك»، خلف مركز طرابلس الطبي في منطقة الفرناج والمحاذية لمقر جامعة طرابلس.

واندلعت بين عناصر مسلحة من «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» وأخرى تابعة لكتيبة «ثوار طرابلس»، نتيجة اعتقال جهاز الردع عنصرا يتبع كتيبة «ثوار طرابلس»، التي يقودها أيوب أبوراس، على ما أفاد شهود عيان «بوابة الوسط».

– صمت حكومي إزاء اشتباكات طرابلس

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– إيقاف جميع الرحلات بمطار معيتيقة

– نورلاند يدعو إلى الابتعاد عن أي «أعمال أحادية» يمكن أن تؤدي إلى اشتباكات

3 قتلى في اشتباكات العاصمة طرابلس

وحسب آخر حصيلة لضحايا الاشتباكات، أفاد مصدر بمكتب المحامي العام في طرابلس بمقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل. وحسب المصدر، فقد توفي نتيجة الاشتباكات المواطنين محمد ذهب، ومحمود العماري، إضافة إلى الطفل مصعب فتحي ميلاد.

وواصلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ورئيسها، عبدالحميد الدبيبة، الصمت إزاء اشتباكات العاصمة طرابلس، التي اندلعت منذ منتصف الليلة البارحة، وتجددت صباح اليوم الجمعة.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه الكوني واللافي خلال إطلاق رؤية المصالحة الوطنية بمؤتمر في طرابلس، 23 يونيو 2022، (أرشيفية)