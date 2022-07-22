أجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء صيفية معتدلة، اليوم الجمعة، على أغلب مناطق ليبيا.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة صافية.

والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- مراده تكون السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال تكون شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.

والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.

وفي الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

في حين تكون السماء في الواحات- السرير- تازربو- الكفرة صافية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية.