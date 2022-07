تايمز أوف عمان: سواحل ليبيا تنحسر بنحو 28 سنتيمترًا في كل عام

ليبيا – حذر تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز أوف عمان” العمانية الناطقة بالإنجليزية مما عبر عنه بـ”تآكل السواحل” في دول منطقة شمال إفريقيا ومنها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يتعلق بحالة ليبيا منه صحيفة المرصد، أفاد بفقدان الشواطئ الليبية بشكل أسرع من أي مكان آخر في العالم، كاشفًا عن انحسارها بنحو 28 سنتيمترًا في كل عام.

وأضاف التقرير: إن القائمين على البنك الدولي حاولوا حساب قيمة الخسائر من خلال تحديد قيمة الأراضي والبنية التحتية المفقودة على السواحل ليتبين أنها تعادل ما قيمته 0.7% في ليبيا، ما يعني أكثر من ملياري دولار من إجمالي الدخل القومي الكلي للبلاد وتونس والجزائر والمغرب خلال العام 2021.

ترجمة المرصد – خاص

