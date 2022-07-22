الدرقاش: اشتباكات طرابلس سببها اختراق المليشيات من أجهزة مخابرات دولية

تكهن مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، بأن المليشيات المسلحة في طرابلس مخترقة من خابرات دول أجنبية، بعد اندلاع الاشتباكات العنيفة، مساء الخميس، واستمرت حتي اليوم الجمعة، بين ما يعرف بـ«جهاز قوة الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف كاره، والحرس الرئاسي بقيادة «أيوب أبوراس» بمنطقة الفرناج وامتدت لمناطق أخرى بالعاصمة طرابلس.و

قال الدرقاش، عبر حسابه على “فيسبوك”:” تحدث المواجهات دائماً بين مليشيات طرابلس بعد حادثة مقتل مليشياوي علي يد مليشياوي آخر” .

وتساءل:” هل المليشيات مخترقة من أجهزة مخابرات دولية إلى هذا الحد؟، كلما أرادوا أن يوقدوا حرباً في طرابلس أوحوا إلى أحد عملائهم في هذه المليشيات لقتل مليشياوي من مليشيا أخرى؟”، على حد تعبيره.

ومن جانبه، طالب المجلس الرئاسي، في بيان صادر في الساعات الأولى من صباح اليوم، جميع أطراف الصراع بوقف إطلاق النار والعودة إلى مقراتهم على وجه السرعة.

وأضاف بيان الرئاسي:” على النائب العام والمدعي العام العسكري كل حسب اختصاصه فتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات” .

وتابع بيان الرئاسي:” على وزيري الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ التدابير للأزمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة”.