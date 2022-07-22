ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

22 July, 2022

تسببت الاشتباكات الدائرة بين المليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس في تعطيل الرحلات الجوية بمطار معيتيقة الدولي.

وقال المدير المكلف بمطار معيتيقة الدولي عبدالمنعم القمودي في تصريحات صحفية إنه جرى تعليق الرحلات من وإلى المطار بسبب الاشتباكات الدائرة بطرابلس.

وأشار القمودي إلى أن تحويل الرحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة قرار يعود إلى شركات الطيران.

جدير بالذكر أن الاشتباكات المستمرة حتى صباح اليوم الجمعة بين مليشيا “جهاز الردع” والحرس الرئاسي بقيادة أيوب أبو راس في شوارع العاصمة طرابلس، أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.