«النفط والغاز» ترد على وليامز ونورلاند: تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط هو «تصحيح للوضع القانوني»

عبرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن «استهجانها ورفضها محاولة السيدة ستيفاني ويليامز الموظفة بالأمم المتحدة فرض رؤية أجنبية على إدارة دولة ليبيا لقطاع النفط الليبي بما يمثل تعدي على سيادة بلادنا»، وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة ردا على تصريحات صدرت مؤخرا عن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وسفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، معتبرة أن «مواقف كلاً من السيد ريتشارد نورلاند والسيدة ستيفاني ويليامز لا تدعم مساهمة ليبيا في استقرار سوق النفط العالمي».

وقالت الوزارة، حسب البيان،إن «تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جاء في إطار تصحيح الوضع القانوني للمجلس الذي كان يرزح تحت طائلة الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا»، مردفا «وجب تصحيح هذا الوضع المخالف للقوانين والتشريعات النافذة طالما امتلكت دولة ليببا اليوم الإرادة لرفع إنتاج النفط والغاز وتطوير قطاع النفط الليبي بما يضمن المساهمة في الجهود الدولية للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة في العالم».

ونوهت الوزارة إلى «تبعية المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا هي لوزارة النفط والغاز بحسب نص قانون إنشائها، ولا يصُح أن يتدخل مسؤول أجنبي من أي دولة أو منظمة في شأن تغيير مسؤولي قطاع النفط والطاقة بليبيا، أو معارضة تغيير قيادة المؤسسة المسؤولة عن أهم موارد ثروات الليبيين الذين ضاقوا ذرعاً بالتدخلات الأجنبية». وأضافت الوزارة إن «الليبيين جهود مضنية لاستئناف عودة الإنتاج، والمساهمة في استقرار سوق النفط العالمي»، وتابع البيان «نشعر بخطورة أي سلوك غير منضبط يهدف إلى إرباك قطاع النفط في ليبيا أو التحريض على عودة إقفال النفط».

ارتفاع إنتاج النفط الليبي

ونوهت وزارة النفط والغاز إلى أن «شركاء المؤسسة الوطنية للنفط لمسوا بشكل مباشر تحقيق ارتفاع في إنتاج النفط الليبي خلال فترة قياسية، وما يزال معدل زيادة الإنتاج في ارتفاع بعد أن اجتزنا حاجز 800 ألف برميل اليوم»، مطمئنا «شركائنا الأجانب أنه بحلول مطلع الشهر القادم سيصل إنتاج ليبيا إلى مليون ومائتي ألف برميل».

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وذكرت وزارة النفط الغاز إنها «تعتمد اليوم على مهنية واستقرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بعد سنوات من انتهاكات قيادتها السابقة للقانون الليبي، وهذا الاستقرار هو الطريق الوحيد لزيادة إنتاج ليبيا النفطي. والانتقال لمرحلة تطوير قطاعي النفط والغاز بمساعدة شركاء ليبيا الدوليين».

وزارة النفط والغاز تحذر من أية مواقف «غير عقلانية »

وحذر البيان من أن أي «مواقف غير عقلانية تستهدف استقلال هذه المؤسسة أو تربك علاقتها مع وزارة النفط والغاز هي مواقف تمثل استهداف لصلاحية وزارة النفط والغاز التي يمنحها القانون الليبي بنص صريح صلاحية اعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مجتمعاً».

ويوم الخميس، في مقابلة مع «الوسط»، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إن «الجهة الوحيدة التي يمكن لها أن تحدث تغييرات في قيادة المؤسسات المهمة هي حكومة منتخبة ديمقراطية وذات سيادة كاملة»، في إشارة إلى التغيير الذي حدث مؤخرا في قيادة المؤسسة الوطنية للنفط، ومع ذلك، رحبت المسؤولة الأممية «باستئناف إنتاج النفط وأؤكد على أن المؤسسة الوطنية للنفط يجب أن تعمل كطرف فاعل حيادي يعمل لمصلحة البلاد وشعبها ككل، خاصة أن العالم يواجه مرحلة حرجة في قطاع الطاقة».

من جهته، أكد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده الجهود المبذولة لإعادة فتح إنتاج النفط والغاز الليبي، مشيرا في الوقت ذاته إلى متابعة بلاده «إجراءات المحكمة المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للنفط». وجاء تأكيد نورلاند خلال تمثيله إلى جانب مساعد وزير الخارجية، جوش هاريس، الولايات المتحدة في اجتماع دولي استضافته وزارة الخارجية التركية في إسطنبول، أمس الخميس، لاستعراض التطورات الأخيرة في ليبيا.