نورلاند: واشنطن تتابع إجراءات المحكمة المتعلقة بمؤسسة النفط

العنوان-طرابلس

أكد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده للجهود المبذولة لإعادة فتح إنتاج النفط والغاز الليبي، لافتا إلى أن بلادها تتابع إجراءات المحكمة المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وجاء تأكيد نورلاند خلال تمثيله إلى جانب مساعد وزير الخارجية، جوش هاريس، الولايات المتحدة في اجتماع دولي استضافته وزارة الخارجية التركية في إسطنبول، أمس الخميس، لاستعراض التطورات الأخيرة في ليبيا.

وشدد نورلاند في سلسلة تغريدات عبر تويتر أن بلاده تقف على أهبة الاستعداد مع الشركاء الدوليين لدعم الجهود التي تقودها ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة حتى يستفيد جميع الليبيين من ثروة بلادهم النفطية.

وقال السفير الأمريكي إن بلاده “تتابع عن كثب إجراءات المحكمة المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وتشجع الجهات الليبية على السماح للسلطات القضائية بأداء واجباتها دون تدخل”.

واعتبر نورلاند أن استقلال المؤسسة الوطنية للنفط وحيادها السياسي في السنوات الأخيرة يمثل “إرثا يجب الحفاظ عليه” للحفاظ على سمعة ليبيا في قطاع النفط الدولي.

وقال: “نحن نولي اهتماما خاصا لوضع الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وأية محاولات لتعيين ممثلين غير مؤهلين في مجالس الإدارة”.

وقام رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، الأسبوع الماضي بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، وتعيين مجلس إدارة جديدة برئاسة فرحات بن قدارة، وهو ما رفضه صنع الله.

ووجه صنع الله هجوما عنيفا للدبيبة ودولة الإمارات، حيث قال إن “حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية حاولت التلاعب بمؤسسة النفط من خلال عقد صفقات في الإمارات. هذه المؤسسة عمرها أكبر من دولة الإمارات، وهي الدولة الغارقة في الملف الليبي ومتحالفة مع الدبيبة” على حد تعبيره.