البنك الدولي: ارتفاع ملحوظ في مقدار نصيب الفرد الليبي من الدخل القومي

ليبيا – واكب تقرير مالي أصدره مؤخرًا البنك الدولي موقف الدول ومن بينها ليبيا من ناحية ارتفاعات وانخفاضات مقادير دخول الأفراد السنوية خلال العام 2021.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد، أكد محافظة ليبيا على مكانتها من بين الدول الـ10 الأولى في إفريقيا ذات أعلى نصيب للفرد من إجمالي الدخل القومي؛ إذ حلت بالمركز الـ3 بعد دولتي سيشيل موريشيوس صاحبتا المركزين الأول والثاني على التوالي.

وأضاف التقرير: إن مصر والجزائر تونس جاء ترتيبها بعد ليبيا وتحديدًا في المراكز المتوالية الـ8 والـ9 والـ10 مؤكدًا أن نصيب الفرد الليبي في العام 2021 بلغ 23 ألفًا و550 دولارًا، ما يعني ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 35.6% قياسًا بـ17 ألفا و270 دولار في العام 2020.

ترجمة المرصد – خاص

