ديجتال جورنال: ليبيا من بين دول تتجه لتحويل الغاز الطبيعي لسوائل صناعية

ليبيا – أكد تقرير اقتصادي نشرته شبكة “ديجتال جورنال” الإعلامية الدولية أن ليبيا من بين دول مستفيدة من تقنية حديثة لتحول الغاز الطبيعي إلى سوائل صناعية.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد، أشار إلى حصول شركة “أويل سيرف” الإماراتية على حقوق استخدام هذه التقنية من مالكها المتمثل بشركة “إي أن جي” الأميركية بهدف توفير خدماتها إلى دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها ليبيا.

وتابع التقرير: إن الشركة الإماراتية المعنية بالخدمات المتكاملة لحقول النفط دفعت نظير هذه الحقوق التي سيتم استخدامها لمدة 10 سنوات مبلغًا لم يتم تحديده لنظيرتها الأميركية الرائدة في مجال تزويد حلول تسليم المشاريع المبتكرة لصناعة الطاقة بهدف توفير خدمات تقنية “غاز تو ليكودز”.

يشار إلى أن هذه التقنية تحول الغاز الطبيعي إلى منتجات سائلة عالية الجودة وعديمة اللون والرائحة ومن دون شوائب تقريبًا، وتشمل وقود النقل وزيوت المحركات ومكونات الضروريات اليومية مثل البلاستيك والمنظفات ومستحضرات التجميل.

ترجمة المرصد – خاص

