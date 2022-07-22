بيان منظمة حقوق الإنسان _ ليبيا حول الأحداث الأخيرة في العاصمة طرابلس

طرابلس 22 يوليو 2022 (وال) _ أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ـ لــيبيـــا بيانا بشأن اندلاع النزاع المسلح بمدينة طرابلس.

وجاء في نص البيان

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عن عميق قلقها من اندلاع الإشتباكات المسلحة بالعاصمة بتاريخ 21 يوليو 2022 – بين قوة الردع و قوة الخرس الرئاسي – ، والتي تدور رحاها في مناطق سكنية مزدحمة ، الأمر الذي يُنذر بتعميق الأزمة وانتشار الفوضى مما يعرض ممتلكات و أرواح الناس للخطر .

حيث يعاني المدنيين من عدم توفر الحماية والرعاية التي تفرضها قواعد حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي والبروتوكولات الملزمة لصياغة حق الحياة.

هذا وحسب مصادر المنظمة المطلعة قد تم توثيق سقوط عدد أربعة ضحايا مدنيين ، وعدد ثلاثة مسلحين من ضمن القوات المتحاربة )، وسقوط عدد من الجرحى في صفوف المتحاربين ، وإصابة عدد من المنازل .

وعليه فإن العربية لحقوق الإنسان تدعو حكومة الوحدة الوطنية بالعمل وتكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح ( بين أجهزتها الرسمية )، و استعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم .

تؤكد المنظمة على إن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع، وانتشار الميليشيات المسلحة المناطقية التي يعاني جميعها من نقص في الانضباط .

هذا وتعرب المنظمة عن خشيتها اغتنام الجماعات الإرهابية حالة هشاشة النظام الأمني، لتنفيذ هجمات انغماسية أو أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة.

كما تدعو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ـ لــيبيـا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته, ضرورة العمل على ملاحقة كل منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني “. (وال _ طرابلس) ف م

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