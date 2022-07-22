الدبيبة يكلف التومي بتسيير وزارة الداخلية بعد إقالة مازن

أخبار ليبيا 24

كلّف رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، بتسيير وزارة الداخلية، بعد إقالة الوزير خالد مازن.

ووجه الدبيبة، خطابا إلى التومي، بتسيير وزارة الداخلية إلى حين إشعار آخر، وذلك نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة، حسب ما جاء في التكليف.

وتشهد طرابلس منذ ليل الخميس اشتباكات مسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، إن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب أعلن التزامه بوقف الاشتباك بعد جهود متواصلة من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء.

‎وأضاف حمودة، عبر فيسبوك، أن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الأركان ورئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمدعي العسكري عقدوا اجتماعا حول الأوضاع في طرابلس.