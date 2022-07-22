اشتباكات طرابلس.. نورلاند يدعم دعوة البعثة الأممية لضبط النفس

عبر السفير الأميركي مبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند عن «دعم الولايات المتحدة بقوة دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى ممارسة ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار من أجل حماية المدنيين»، وذلك على خلفية الاشتباكات بين الوحدات المتقاتلة في العاصمة طرابلس التي اندلعت منذ منتصف الليلة البارحة، وتجددت صباح اليوم الجمعة.

وقال نورلاند، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يجب على جميع الفاعلين حل نزاعاتهم من خلال الحوار وليس العنف».

البعثة الأممية تطالب بالتحقيق في اشتباكات طرابلس

وفي وقت سابق، دعت البعثة الأممية جميع «الأطراف الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار»، وطالب بيان البعثة الأممية «بالتحقيق في هذه الأحداث وأيضا بتحقيق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم. فإن أي فعل يعرض أرواح المدنيين للخطر غير مقبول»، وحثت البعثة «جميع الليبيين لكي يبذلوا كل ما بوسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش للبلاد في هذا التوقيت الحساس».

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وبدأت الاشتباكات من منطقة الفرناج، ثم اتسعت دائرتها لتصل إلى المنطقة المجاورة لسجن «الجديدة» حتى ما يعرف بـ«طريق الشوك»، خلف مركز طرابلس الطبي في منطقة الفرناج والمحاذية لمقر جامعة طرابلس.

واندلعت المواجهات بين عناصر مسلحة من «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» وأخرى تابعة لكتيبة «ثوار طرابلس»، نتيجة اعتقال جهاز الردع عنصرا يتبع كتيبة «ثوار طرابلس»، التي يقودها أيوب أبوراس، على ما أفاد شهود عيان «بوابة الوسط».