ليبيا – اجتمع وزير النفط والغاز المكلف بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج أمس الخميس برئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بمبنى المؤسسة الوطنية.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز استئناف عمليات الإنتاج والتصدير وسبل عودة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية وآليات الرفع منه من خلال الخطط التطويرية التي وضعتها الوزراة.

