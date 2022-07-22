اشتباكات طرابلس.. وزير الصحة يطالب كبرى المستشفيات برفع الجهوزية التامة

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طالب وزير الصحة المكلف، نائب رئيس حكومة الوحدة، رمضان أبوجناح، مدراء مستشفيات طرابلس الجامعي وطرابلس المركزي والخضراء العام برفع الجهوزية التامة والتواصل المستمر مع غرفة الطوارئ بوزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات للجرحى والمصابين إزاء الاشتباكات التي تشهدها طرابلس.

اشتباكات طرابلس

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي أسفرت عن سقوط قتلى، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

واستخدمت، في هذه الاشتباكات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وجرى تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر استخدام الأسلحة المتوسطة وسط الأحياء السكنية وإغلاق الطرقات في الفرناج.

وأثارت الاشتباكات حالة من الرعب والهلع بين المدنيين، خاصة الذين حوصروا في موقع الاشتباكات، كما أسفرت عن سقوط جرحى وقتلى.

وقف إطلاق النار

وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، إن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب أعلن التزامه بوقف الاشتباك بعد جهود متواصلة من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء.

وأضاف حمودة، عبر فيسبوك، أن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الأركان ورئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمدعي العسكري عقدوا اجتماعا حول الأوضاع في طرابلس.

ودعا المجلس الرئاسي، فجر اليوم الجمعة، إلى وقف فوري للاشتباكات داخل العاصمة طرابلس، وعودة الأطراف المتقاتلة إلى مقراتها فورًا، مطالبا النائب العام والمدعي العام العسكري كل حسب اختصاصه بفتح تحقيق شامل في سبب الاشتباكات.