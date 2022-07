ليبيا – طالب المجلس الرئاسي بصفته “القائد الأعلى للجيش الليبي”، في بيان له اليوم الجمعة، جميع أطراف الصراع في مدينة طرابلس بوقف إطلاق النار والعودة إلى مقراتهم فورًا.

الرئاسي وفي بيانها الذي اطبعت المرصد على نسخة منه دعا النائب العام والمدعي العام العسكري كلًا حسب اختصاصه إلى فتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وخاطب المجلس الرئاسي في بيانه وزيري الدفاع والداخلية بحكومة تصريف الأعمال لاتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة.

The post الرئاسي: على جميع أطراف الصراع في طرابلس وقف إطلاق النار.. ويجب فتح تحقيق شامل first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية