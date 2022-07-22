الشركسي ينتقد الدبيبة ويصفه بـ “الفاشل”

أخبار ليبيا 24

انتقد، عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد خليل الشركسي، بشكل لاذع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، على خلفية الاشتباكات المسلحة التي تشهدها طرابلس، وأسفرت عن سقوط جرحى وقتلى، واصفًا الدبيبة بأنه “فاشل”.

وكتب الشركسي، عبر تدوينة على فيسبوك، “هذا الرجل الفاشل الفاسد الذي يسيطر على العاصمة أفسد ملف الكهرباء -عبر عقود فاشلة- وحمّل الأخطاء على رئيس الكهرباء (وئام العبدلي) وأقاله، وأفشل الأمن بتمويل المليشيات وها هو يقيل وزير الداخلية نتيجة للمهزلة بالعاصمة، وأفشل ملف التعليم نتيجة لعقود لمصلحته وحرم الطلبة من الكتب وأقال وزير التعليم، وأفشل التنمية عبر مشاريع وهمية ولمّا انهار أحد المشاريع (قاله عندك عشر أيام يابدر)، أفشل الانتخابات واتهم النواب والدولة، الذين هم مثله في الفساد”.

وأضاف الشركسي، في انتقاده اللاذع للدبيبة، “هذا الرجل مع كل مصيبة يحاول المسح في الآخرين، هذا المخلوق يريد أن يذهب بنا لمشهد الإفلاس والخراب والدمار وخلق حيتان مليشياوية بالعاصمة. أنقذوا بلدكم من سرطان يسيطر على طريق السكة”.

الدبيبة يقيل وزير الداخلية

وكلّف رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، بتسيير وزارة الداخلية، بعد إقالة الوزير خالد مازن.

ووجه الدبيبة، خطابا إلى التومي، بتسيير وزارة الداخلية إلى حين إشعار آخر، وذلك نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة، حسب ما جاء في التكليف.

وتشهد طرابلس منذ ليل الخميس اشتباكات مسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

#أخبارليبيا24 | #فيديو | هلع يصيب شباب مدينة #طرابلس في الحديقة العامة نتيجة اندلاع الاشتباكات بين المليشيات المسلحة . pic.twitter.com/J1PjYwaS2N — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) July 22, 2022

وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، إن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب أعلن التزامه بوقف الاشتباك بعد جهود متواصلة من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء.

وأضاف حمودة، عبر فيسبوك، أن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الأركان ورئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمدعي العسكري عقدوا اجتماعا حول الأوضاع في طرابلس.