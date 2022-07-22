أبوراص: معالجة الأزمة الأمنية في طرابلس أولوية وطنية

قالت عضو مجلس النواب الليبي ربيعة أبوراص، عن دائرة حي الأندلس طرابلس الكبرى، إن ظاهرة الإفلات من العقاب، ومراكز القوة، الكيانات العسكرية والمجموعات المسلحة التي فوق القانون، ظاهرة تركت أثرها السلبي على كامل البلاد، و في انتظار معالجات سياسية وإدارية واقتصادية للاثار التي خلفتها الأزمات الأمنية التي شهدتها العاصمة وباقي المدن الليبية منذ عقد مضى وحتى هذا اليوم.

أضافت في تدوينة بفيسبوك: “بعد تصعيد الامس، العاصمة طرابلس وغيرها من المدن الليبية، معالجة الأزمة الأمنية أولوية وطنية من المفترض أن تأتي على رأس جدول أعمال الدولة الليبية بدل المصالحات الثنائية التي تعزز المناصب الامنية وتتجاهل الحقيقة وتغض البصر عن كشفها ومعالجتها وتقديم الجناة للعدالة” على حد تعبيرها.