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الدبيبة يقيل مازن ويكلف التومي بتسيير وزارة الداخلية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أقال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، وزير الداخلية خالد مازن، على خلفية الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ ليل الخميس.

وكلف الدبيبة، وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، بتسيير وزارة الداخلية، حيث وجه الدبيبة، خطابا إلى التومي، بتسيير وزارة الداخلية إلى حين إشعار آخر، وذلك نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة، حسب ما جاء في التكليف.

طلب المجلس الرئاسي، اليوم الجمعة، بوقف فوري للاشتباكات داخل العاصمة طرابلس، وعودة الأطراف المتقاتلة إلى مقراتها فورًا.

وطالب المجلس، في بيان، النائب العام والمدعي العام العسكري، كل حسب اختصاصه، بفتح تحقيق شامل في سبب الاشتباكات.

وقال، إن على وزير الدفاع (رئيس حكومة الوحدة) ووزير الداخلية اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي أسفرت عن سقوط قتلى، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

واستخدمت في هذه الاشتباكات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، حيث جرى تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر استخدام الأسلحة المتوسطة وسط الأحياء السكنية وإغلاق الطرقات في الفرناج.

وأثارت الاشتباكات حالة من الرعب والهلع بين المدنيين، خاصة الذين حوصروا في موقع الاشتباكات.

واندلعت الاشتباكات لقيام جهاز الحرس الرئاسي باعتقال القيادي بجهاز الردع عصام هروس، والذي جاء ردا- بحسب المصادر- على اعتقال أحد عناصرها.


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صحيفة العنوان الليبية

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