مؤسسة النفط تبحث مع المجلس الوطني للتطوير سبل الدفع بعجلة الاقتصاد للدولة الليبية

ليبيا – اجتمع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أمس الخميس مع المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط سبل التعاون ما بين المؤسسة والمجلس في وضع الاستراتيجية العامة للمؤسسة، وتحديد الأولويات الخاصة بها لتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا، والدفع بعجلة الاقتصاد للدولة الليبية، خاصة مع التغيرات التي يشهدها القطاع عالميًا.

