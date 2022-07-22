الليبية للخدمات الأرضية تعلن استئناف الرحلات بمطار معيتيقة

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة الليبية للخدمات الأرضية، اليوم الجمعة، استئناف حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي بعد توقفها نتيجة الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس بين جهازي الردع والحرس الرئاسي.

وكتبت الشركة عبر فيسبوك: “استئناف حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة بعد توقفها لساعات وستباشر شركات الطيران تسيير رحلاتها بعد الساعة 8 مساءً”.

وأدت الاشتباكات بين جاهزي الردع والحرس الرئاسي إلى تأزم الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، ما دفع إدارة مطار معيتيقة إلى إقرار تعليق الرحلات من وإلى المطار تحسبا لمزيد من تأزم الوضع.

ومع ازدياد الموقف حدة، دعا المجلس الرئاسي في بيان فجر الجمعة “جميع أطراف الصراع إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى مقراتهم فورا”. مطالبًا “النائب العام والمدعي العام العسكري، كلّ حسب اختصاصه، فتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات”.

وقال، المتحدث باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، إن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب أعلن التزامه بوقف الاشتباك بعد جهود متواصلة من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء.

وأضاف حمودة، عبر فيسبوك، أن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الأركان ورئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمدعي العسكري عقدوا اجتماعا حول الأوضاع في طرابلس.