اللواء طارق بن زياد يلقي القبض على سوداني بحوزته عملات مُزورة

عُقب ورود معلومات لقسم التحريات العامة بُمديرية أمن بنغازي من أحد المصادر السرية مفادها قيام شخص سوداني الجنسية بتوزيع عملة ليبية مزورة فئة الخمسون ديناراً على المحلات التجارية بالمدينة وحسب المصدر أن الشخص السوداني سالف الذكر يعمل بالإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة بوهديمة ومقيم بنفس المنطقة حيث أصدر رئيس القسم تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص سالف الذكر وعقب ورود معلومات عن تواجد الشخص المطلوب بمنطقة الماجوري شارع الخبزة.

تم انتقال أعضاء التحريات بإسناد من الكتيبة 50/20 التابعة للواء طارق بن زياد مُجحفل وعن الوصول لمكان تواجد الشخص المطلوب بمنطقة الماجوري تم ملاحقته وضبطه وضبط بحوزته مبلغ مالي من العملة المزورة فئة خمسون ديناراً 2500 دينار وشريط من حبوب الهلوسة بترل و5 اقراص نوع ترمادول وبطاقة هوية ليبية مُزورة وتم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى س.ت.ع من مواليد 1995 سوداني الجنسية يحمل بطاقة هوية ليبية مُزورة واعترف بأنه يقوم بتوزيع العملة المزورة على المحلات التجارية وانه تحصل على هذه العملة من شخص تشادي الجنسية يُدعى م.ص مقيم بمنطقة بوهديمة وأن عملية طباعة العملة تتم بمنزل مواطن ليبي بمنطقة بوهديمة واعترف بأنه من مُروجي المواد المخدرة بأحد الأكشاك بمنطقة بوهديمة

واعترق أيضا بتزوير بطاقة هوية ليبية تحصل عليها من مدينة سبها كي تُسهل عليه الانتقال من مكان إلى آخر واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة العامة ولازال البحث مٌستمرا عن باقي الأطراف.