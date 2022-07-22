كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس تصدر بيانا بشأن وفاة أحد طلابها

علقت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة طرابلس على واقعة وفاة أحد طلابها.

وقالت الكلية إنها «لم تستلم أو تتطلع بصورة رسمية على أي بيانات فيما يخص التحقيق في ملابسات وفاة» الطالب أسامة القفر، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وقالت إن «ما يتداول في صفحات التواصل الاجتماعي، عبارة عن تكهنات وافتراضات لا دليل أو قرينة جنائية عليها».

تعليق الدراسة غدا السبت

كما أعلن عميد الكلية عبدالرزاق شبشابة «تعليق الدراسة يوم غد السبت» لمرحلتي البكالوريوس والماجستير؛ نظرا «للظروف الأمنية غير المستقرة، وحفاظا على سلامة الطلاب والكادر الدراسي والوظيفي».

– جامعة طرابلس تعلن تعليق الدراسة غدا

وقال إن «الامتحانات النصفية سترحل لوقت لاحق يعلم به الطلاب» من هيئة التدريس، مشيرا إلى تقييم الوضع لاحقا فيما يتعلق بباقي الأيام.