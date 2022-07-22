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صوّان يحمل حكومة الدبيبة المسؤولية الكاملة تجاه الاشتباكات في طرابلس

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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حمّل، محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي، حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المسؤولية الكاملة تجاه الاشتباكات التي تشهدها طرابلس.

وقال صوان، في بيان، إن “الحكومة المنتهية هي المسؤولة عما يحدث كونها لا تملك ولم تضع خطة لاحتواء المجموعات المسلحة وإعادة تأهيلها ودمجها في أجهزة الدولة”.

وأضاف صوان، أن “الحكومة موجودة فقط بخيلها ورجلها للسيطرة على مواطن المال في الدولة، ولسان حالها لتذهب تضحيات الشعب الليبي وطموحاته في إقامة دولته إلى..”.

وقال صوان، “لا ينبغي استمرار السكوت عن هذا الوضع وهذه الحكومة التي لا تمتلك أي فرصة للنجاح ولا يرجى منها توحيد ليبيا أو إجراء انتخابات “أو تحقيق أي قدر من الأمن والاستقرار، واستمرارها يشكل عبئا كبيرا على مستقبل الدولة وأمنها واقتصادها، وأمن واستقرار المنطقة”.

وأضاف، “إن لم نتدارك جميعا ونترك خلافاتنا الجزئية جانبا ونعمل من أجل المصلحة العليا التي لا نختلف عليها، وقد كشفت الأحداث الاخيرة المستور ولا حجة لعاقل”.

وقال صوان، “إلى متى الانفلات الأمني والفوضى العارمة بالعاصمة التي أصبحت تهدد أمن وحياة السكان؟ وقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك بأنه لا وجود لحكومة حتى في العاصمة ولو بالكلمة، ما عدا إصدار القرارات والتكليفات والعطايا العبثية”.


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صحيفة العنوان الليبية

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