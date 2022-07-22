كيف تقولون إنه عالم..اليعقوبي تواصل مهاجمة المفتي المعزول الصادق الغرياني

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واصلت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي، هجومها على المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني.

وقالت اليعقوبي في تغريدة على حسابها في “تويتر” :”جميع علماء الدين (إلا الغرياني مفتن الديار الليبية) رفضوا توظيف الفتوى الشرعية لتحقيق مكاسب سياسية لتيَّار معين”.

وأظضاف عضو النواب :”أن العلماء رفضوا هذه الفتاوى من دون مراعاة مصلحة الأمة لأنه شرعا مرفوض”.

وأكدت اليعقوبي أن هذه الفتاوى هي سبب تعميق الخلاف والشقاق والتورط في اقتتال واحتراب لا شرعية دينية له ولا مصلحة فيه إلا لأعداء الأمة.

وفي إشارة إلى أن الغرياني سمح بكل ذلك ودخل دعم أطراف سياسية دون أخرى ختمت تغريدتها بالقول :”كيف تقولون إنه عالم”.

وكانت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني بعد أن تهجم القيادي من مصراتة الفريق سالم جحا.

وقال اليعقوبي في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر” موجهة كلامها للغرياني قائلة :”الصادق الغرياني أنت بشسع نعل سالم جحا”.

وختمت عضو مجلس النواب تغريدتها بالقول :”نقطة من أول السطر”.