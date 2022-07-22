كريمة: بعض إصابات اشتباكات طرابلس حرجة.. والحصيلة خلال ساعات

قال رئيس لجنة الطوارئ بوزارة الصحة مصطفى كريمة، إنهم تمكنوا بعد التوقف النسبي لإطلاق النار الجمعة من نقل الجرحى والمصابين، جراء اشتباكات طرابلس، و نقل الجرحى كان من المصحات الخاصة الواقعة في مناطق الاشتباك إلى المستشفيات العامة لاستكمال العلاج.

أضاف كريمة في تصريحات صحفية أن: الحالات التي نقلت إصابتها ما بين الحرجة والمتوسطة وسيتم الإعلان عن الإحصائيات النهائية الساعات القادمة بعد تجميع كامل المعلومات.

كريمة تابع قائلًا: “فتحنا خط تواصل مع فرق الهلال الأحمر لتقديم المساعدات الإنسانية للعائلات العالقة بمناطق الاشتباك والتي ترفض مغادرة مساكنها، وغرفة الطوارئ تعمل بكامل طاقتها الخدمية ومستشفياتنا على جهوزية تامة لاستقبال الجرحى والمصابين” وفق تعبيره.