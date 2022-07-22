عودة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة

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عادت حركة الملاحة الجوية عبر مطار معيتيقة الدولي إلى طبيعتها بعد توقفها نتيجة الاشتباكات الدائرة داخل العاصمة طرابلس بين جهازي الردع والحرس الرئاسي.

جاء ذلك بحسب ما ورد عبر حساب الشركة الليبية للخدمات الأرضية على فيسبوك.

وقالت الشركة، إن حركة الملاحة الجوية استؤنفت من وإلى مطار معيتيقة، مشيرة إلى شركات الطيران ستباشر تسيير رحلاتها بعد الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

وكتبت الشركة عبر فيسبوك: “استئناف حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة بعد توقفها لساعات وستباشر شركات الطيران تسيير رحلاتها بعد الساعة 8 مساءً”.