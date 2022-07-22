عمداء طرابلس وعين زارة وحي الاندلس وسوق الجمعة يطالبون الدبيبة بالاستقالة والتسليم لباشاغا

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طالب عمداء بلديات كلاً من طرابلس‬ وعين زارة وحي الاندلس وسوق الجمعة في بيان لهم صدر اليوم الجمعة وتحصلت أخبارليبيا24 على نسخة منه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ‬ بالاستقالة والتسليم لرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان لفتحي ‫باشاغا‬. ‫

وناشد البيان رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة وممتلكات المواطنيين.

وطالب البيان باشاغا بإنهاء كافة المظاهر المسلحة والمجاهرة بالأمن.

وجاء في نص البيان ” في البداية تجنبنا الخوض او التحريض او التحشيد عما يحدث في مدينة طرابلس من اقتتال أدى إلى وفاة العشرات وإصابات كثيرة وخسائر في الممتلكات.

وتابع ” كنا نأمل أن يتدخل السيد عبد الحميد الدبيبة لإنهاء هذا القتال كما حدث سابقا ولكن سرعان ما تجلت لنا الحقيقة أن الدبيبة قد غض بصره حول ما يجري وكأن الأمر لا يعنينه.

واتهم البيان الدبيبة بالأهمال وعدم المبالاة وأنه ينظر إلى طرابلس كغنيمة لتحقيق مكاسب سياسية ومادية له وللمقربين منه.

وأكد أن أهالي طرابلس يعانون الويلات بسبب هذه الحروب مشيرا أن الدبيبة دعم الميليشيات بالسلاح والعتاد والأموال وأن ذلك ثابت بالدليل القاطع.

وقال البيان ” إن وقت العتاب أنتهى وحان وقت رحيلكم لتتركوا الحكم لأهله وتسليم الأمانة لأصحابها فهم أهل لها وانتم تعلمون ذلك ”