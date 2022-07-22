اشتباكات طرابلس تطيح وزير داخلية الدبيبة

أطاحت اشتباكات الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية، باللواء خالد المازن، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة.

وكلف الدبيبة، دون ذكر تفاصيل، وزير الحكم المحلي بحكومته بدر الدين التومي، بتسيير مهام وزارة الداخلية اعتباراً من اليوم (الجمعة)، وجاء ذلك في رسالة وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، مكتفياً بأن هذا القرار «جاء وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة».

وقال محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الدبيبة، إن «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» أعلن «التزامه بوقف الاشتباك بعد جهود متواصلة من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن العاصمة ضمّت اجتماعاً حضره اليوم، رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الأركان ورئيس جهاز الاستخبارات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمدعي العسكري، وذلك لبحث الأوضاع في طرابلس.

https://mobile.twitter.com/USEmbassyLibya/status/1550500384493502464

في السياق ذاته، قال السفير الأميركي مبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه «يجب على جميع الفاعلين حل نزاعاتهم من خلال الحوار وليس العنف».

وأكد في تغريدة عبر حساب سفارته على «تويتر» اليوم، «دعم الولايات المتحدة بقوة دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى ممارسة ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار من أجل حماية المدنيين».