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وليامز تطالب بمحاسبة المتسببين في مقتل عدة أشخاص جراء اشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

طالبت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الجمعة، بمحاسبة “الجناة” في اشتباكات طرابلس التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

وأعربت وليامز، عبر تويتر، عن غضبها من “أعمال العنف التي اندلعت في طرابلس”، مطالبة بوقف فوري للقتال.

وكتبت وليامز: “أنا غاضبة من أعمال العنف التي اندلعت في طرابلس الليلة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدة أشخاص بينهم نساء وأطفال في حفل زفاف”.

وأضافت: “يعد الاستخدام العشوائي للأسلحة في منطقة حضرية مكتظة بالسكان دون حماية المدنيين انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة يعاقب عليها القانون. يجب أن يتوقف هذا القتال. يجب حماية المدنيين ومحاسبة الجناة.”


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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