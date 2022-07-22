أخفقت في تطويق تغول الجماعات المسلحة..قرادة لـ”الدبيبة”: أنت راسب في مادة الأمن

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وجه سفير ليبيا السابق في الدنمارك إبراهيم قرادة الانتقاد لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة نتيحة للأحداث التي تمر بها طرابلس خلال يومين.

وقال قرادة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”قد تكون نجحت في كسب شعبية عبر إنفاقك المال العام في التخفيف عن ثقل المعيشة عند شرائح واسعة من الشعب، ونجحت في مناورات سياسية”.

وأضاف موجهًا حديثه لدبيبة :”لكنك لحد الآن أخفقت في تطويق تغول وانفلات بعض الجماعات المسلحة، رغم تواصل محاولات إرضائها”.

وتابع السفير السابق :”لا يمر أسبوع أو أسبوعين إلا وتنفجر اشتباكات فيما بينها في الأحياء الآهلة بالسكان، أغلبها ليس لأسباب سياسية بل صراع حول دوائر النفوذ”.

ويواصل قرادة في منشوره :”لك قرابة العام ونصف وأنت رئيس حكومة ووزير دفاع واسع الصلاحيات، وترأس وزير الداخلية ورئيس الأركان، ولم تفكروا جديًا في معالجة مسألة إدارة وتبعية وتمويل بعض المجموعات المسلحة”.

وأكد بالقول :”لم تفكروا في تغيير نمط التفكير في تنظيم وتقوية الجيش والشرطة ولا حتى تأسيس “قوة تدخل سريع” ضاربة وحرفية ومقتدرة، بجانب مسلسل استعراضات تخريج الدفعات ومنح الرتب العليا بالجملة”.

وقال السفير السابق :”لو كانت “صحيفة درجات” فأنت راسب في مادة الأمن، والأمن أساس الدولة وشرطها”.

وتابع قرادة :”النجاح ليس فقط في زيادة المرتبات من الخزينة العامة، ولا قرار تغيير مجلس إدارة، ولا نشر في منصة فيسبوك، ولا رصف وطلاء وتعشيب جزيرة دوران في طرابلس ؛ لأنك بذلك تدور حول نفس الجزيرة المفرغة.

وختم السفير السابق منشوره بالقول :”ربما في هذا المادة يكسب ويتفوق خصومك (حفتر وباشاغا) عليك”.

وشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة عنيفة بين المجموعات المسلحة في العاصمة استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.