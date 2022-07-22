انتشار الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس لتأمين المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة الليلة البارحة

طرابلس 22 يوليو 2022 (وال)- باشرت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس في تأمين وفتح الطرق في الأحياء التي شهدت اشتباكات مسلحة الليلة البارحة.

وأفادت المديرية – في منشور لها عبر صفحتها الرسمية – بأن أعضاء شرطة النجدة والمرور وقوة المهام الخاصة بالمديرية يواصلون الانتشار في المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة وذلك بتكليف ومتابعة مستمرة من مدير امن طرابلس.

ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للمديرية؛ فإن المواقع التي شهدت انتشار واسعا لعناصر شرطة النجدة و المرور وقوة المهام الخاصة شملت جزيرة الفرناج وحتى النصب التذكاري مرورًا بجزيرة السلام أو ما يعرف بالأربع شوارع”. (وال)

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