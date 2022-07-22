مديرية أمن طرابلس تعاود الانتشار في مناطق الاشتباكات

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أكدت مديرية أمن طرابلس اليوم الجمعة عبر صفحتها على الفيسبوك مباشرة الأجهزة الأمنية في تأمين وفتح الطرق في الأحياء التي شهدت اشتباكات مسلحة الليلة البارحة.

وأوضحت أن أعضاء شرطة النجدة والمرور وقوة المهام الخاصة بالمديرية يواصلون الانتشار في المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة.

وذلك بتكليف ومتابعة مستمرة من مدير امن طرابلس.

ونوهت أن المواقع التي شهدت انتشار واسعا لعناصر شرطة النجدة و المرور وقوة المهام الخاصة شملت جزيرة الفرناج وحتى النصب التذكاري مرورًا بجزيرة السلام أو ما يعرف بالأربع شوارع.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي.

وأسفرت عن سقوط قتلى، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

واستخدمت، في هذه الاشتباكات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي استخدام الأسلحة المتوسطة وسط الأحياء السكنية وإغلاق الطرقات في الفرناج.

وأثارت الاشتباكات حالة من الرعب والهلع بين المدنيين، خاصة العالقين في موقع الاشتباكات.

كما أسفرت عن سقوط جرحى وقتلى.