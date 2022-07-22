هدية: على الدبيبة الاستقالة وليس التضحية بوزيره

دعا الناطق الإعلامي باسم “عملية فجر ليبيا” سابقا، ومستشار وزارة الصحة بحكومة السراج، أحمد هدية رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى تقديم استقالته على خلفية الاشتباكات التي دارت بين المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس منذ أمس الخميس.

وقال هدية ملعقا على إقالة وزير الداخلية خالد مازن: “أولا لا يوجد عذر لاحد في شيء استمر أكثر من 20 ساعة”، متابعا: “قوة الردع وقوة الحرس الرئاسي (المتقاتلتان) تبعيتهما مباشرة للمجلس الرئاسي، وباقي القوى فيها أجهزة تتبع وزارة الداخلية مثل الأمن المركزي” وفق قوله.

وأضاف: “رئيس الحكومة أغدق رتبا وأعطى ترقيات اسثنائية بشكل خرافي، ومن المفترض أن يستقيل رئيس الحكومة ويستلم نائبه وليس أن يضحي بوزير”.

وكلف الدبيبة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي بتسيير مهام وزارة الداخلية اعتبارًا من اليوم الجمعة بدلاً من خالد مازن، في أعقاب فشل الأخير في السيطرة على اشتباكات طرابلس المستمرة منذ أمس، دون تدخل لفض الاشتباكات.