المنفي يكلف الحداد ووزير الداخلية بالإشراف على وقف إطلاق النار في طرابلس

العنوان – طرابلس

كلف القائد الأعلى للجيش الليبي – رئيس المجلس الرئاسي – محمد المنفي رئيس الأركان العامة، ووزير الداخلية المكلف بالإشراف ومتابعة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس.

وخلص اجتماع طاريء حضره رئيس الحكومة وزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة أن يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في الأحداث التي وقعت ليله البارحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلف المنفي وزير الحكم المحلي وزير الداخلية المكلف بحصر الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات وإحالتها لرئيس الوزراء.

وحضر الاجتماع النائب في الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس الأركان العامة، والمدعي العام العسكري، ووزير الحكم المحلي وزير الداخلية المكلف، وآمر القوات البرية، وآمر هيئة العمليات برئاسة الأركان العامة، وممثل عن الاستخبارات العسكرية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي.

يشار إلى أن العاصمة طرابلس شهدت ليلة أمس الخميس ليلة دامية وسقوط عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح نتيجة الاشتباكات المسلحة بين المليشيات التي تسيطر على المدينة منذ سنوات وعجز الحكومة وإدارتها من السيطرة عليها.