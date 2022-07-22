مكافحة الأمراض: 162 إصابة بكورونا في الفترة من 16 – 21 يوليو ولا وفيات

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كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت أنه تم تسجيل عدد 162 إصابة بكورونا في الفترة من 16 – 21 يوليو الجاري.

وأضاف المركز في التحديث الاسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا أنه استلم عدد (2.814) اجمالي عينة.

وأكد أنه بعد فحص العينات كانت متوسط النتائج لعدد العينات (469) عينة، ومتوسط عدد الحالات المتعافية (16) حالات.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن متوسط عدد حالات الوفيات (00) حالة ، موضحًا أن نسبة الحالات الموجبة (34.54 % ) .

وأفاد المركز ان إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 503,611 حالة، والحالات النشطة : 1.282 حالة، والمتعافين : 495,898 حالة، الوفيات 6.431 حالة.