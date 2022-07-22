بن عيسى: المجلس الرئاسي غضب وانتفض وأصدر بيانا

علق الكاتب الصحفي فتحي بن عيسى على الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية بشأن الاشتباكات المستمرة منذ مساء أمس الخميس في طرابلس، ووصفها بأنها عملية استهزاء بالليبيين.

وقال في تدوينة عبر “فيسبوك”: “يستمر الاستهزاء بنا.. قوة نظامية تتحرك وتنفذ عملية عسكرية ضد قوة عسكرية نظامية داخل أحياء مدنية دون أوامر من القيادة التي يتبعانها (شكليا) ويتقاضون مرتباتهم من نفس الخزينة ونفس الصراف”.

وأضاف بن عيسى: “رئيس الحكومة (المتغلب) بدلا من إقالة وزير الدفاع يكلف وزيرا بتولى حقيبة الداخلية مؤقتا، أما القائد الأعلى (على من تقدر يا جحا) فغضب وانتفض غاضبا وأرغد وأزبد واحمر وجهه وجحظت عيناه وقام ثم قعد وأصدر بيانا”.