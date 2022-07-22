المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي يعقد اجتماعًا طارئًا بطرابلس

طرابلس 22 يوليو 2022 (وال)- عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي، ورئيس الحكومة وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة اليوم الجمعة، اجتماعًا ضم كلا من رئيس الأركان العامة، والمدعي العام العسكري، ووزير الحكم المحلي وزير الداخلية المكلف، وآمر القوات البرية، وآمر هيئة العمليات برئاسة الأركان العامة، وممثل عن الاستخبارات العسكرية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي.

وبحسب الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي في فيسبوك؛ فإن الاجتماع خلص إلى ما يلي :

1- تكليف رئيس الأركان العامة ووزير الداخلية المكلف بالإشراف ومتابعة وقف إطلاق النار.

2- يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في الأحداث التي وقعت ليله البارحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

3- تكليف وزير الحكم المحلي وزير الداخلية المكلف بحصر الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات وإحالتها للسيد رئيس الوزراء. (وال) ف م/ ر ت

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