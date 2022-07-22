جهاز الشرطة القضائية يطمأن أهالي نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل الجديدة

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طمأن جهاز الشرطة القضائية عبر صفحته على الفيسبوك اليوم الجمعة أهالي وذوي جميع نزلاء مؤسسات الاصلاح والتأهيل الجديدة بأنهم بخير ولاتوجد بينهم اي اصابات تذكر ويتمتعون بصحة جيدة وذلك بعد إنتهاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت بمحيط منطقة الجديدة.

وتقدم الجهاز بأحر التعازي والمواساة لأسرة شهيد الواجب محمد المليان عضو الشرطة القضائية.

والذي كان يعمل ضمن فرقة التأمين والحراسة ببوابة الجديدة متمنية الشفاء العاجل لاعضاء جهاز الشرطة القضائية التابعين لمؤسسة الاصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي أ ومؤسسة الاصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي ب.

وأكد أن الجرحى هم أعضاء مكلفين بتأمين المؤسسات من الخارج وان ادارة جهاز الشرطة القضائية مستنفرة استنفار كامل.

وذلك لاجل حماية نزلاء مؤسسات الاصلاح والتأهيل شاكرة جميع الفرق العاملة أثناء الاشتباكات

وقال إن جميع الفرق قدمت دمائها لاجل حماية هذا المرفق العدلي التابع لوزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية.

فضلا عن الحفاظ على أرواح اعضاء الجهاز ونزلاء مؤسسات الاصلاح والتأهيل.

وأثنى الجهاز على جميع أعضاء جهاز الشرطة القضائية التابعين لإدارة العمليات والأمن القضائي.

وذلك على وقوفهم الجدي وحمايتهم للمقار وما قدموه من تضحيات لاجل الوصول لهذه الغاية.