مكافحة الأمراض: 162 إصابة بكورونا من إجمالي 2.814 عينة

العنوان – طرابلس

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل عدد 162 إصابة بكورونا بنسبة الحالات الموجبة (34.54 % ) .

وأضاف المركز في التحديث الاسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا أن هذه الإصابات في الفترة من 16 – 21 يوليو الجاري.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن استلم عدد (2.814) إجمالي عينة، وبعد فحص العينات كانت متوسط النتائج لعدد العينات (469) عينة.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن متوسط عدد الحالات المتعافية (16) حالات، متوسط عدد حالات الوفيات (00) حالة ، موضحًا أن

وذكر المركز ان إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 503,611 حالة، والحالات النشطة : 1.282 حالة، والمتعافين : 495,898 حالة، الوفيات 6.431 حالة.