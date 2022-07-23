السفارة البريطانية في ليبيا تدين اشتباكات طرابلس وتدعو لعودة هادئة إلى الحوار السياسي

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أدانت السفارة البريطانية في ليبيا اليوم الجمعة عبر صفحتها على تويتر أعمال العنف والاشتباكات المسلحة الأخيرة في العاصمة طرابلس، مُعربة عن قلقها البالغ إزاء سقوط ضحايا مدنيين.

ودعت السفارة عبر بعثها الدبلوماسية في طرابلس إلى عودة هادئة إلى الحوار السياسي.

مشددة على أنه يجب على قادة ليبيا تنحية الخلافات جانبا والاتفاق على أساس دستوري للانتخابات.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي.

وأسفرت عن سقوط قتلى، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

واستخدمت، في هذه الاشتباكات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي استخدام الأسلحة المتوسطة وسط الأحياء السكنية وإغلاق الطرقات في الفرناج.

وأثارت الاشتباكات حالة من الرعب والهلع بين المدنيين، خاصة العالقين في موقع الاشتباكات.

كما أسفرت عن سقوط جرحى وقتلى.