«الرئاسي»: لابد من متابعة وقف إطلاق النار وحصر الأضرار

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، اجتماعاً، ضم رئيس الأركان العامة في المنطقة الغربية محمد الحداد، والمدعي العام العسكري، ووزير الحكم المحلي وزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي، وآمر القوات البرية، وآمر هيئة العمليات برئاسة الأركان العامة، وممثل عن الاستخبارات العسكرية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن الاجتماع خلص إلى تكليف رئيس الأركان العامة، ووزير الداخلية المكلف بالإشراف ومتابعة وقف إطلاق النار.

كما اتفق المجتمعون على تولى المدعي العام العسكري التحقيق في الأحداث التي وقعت ليلة البارحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما يتم تكليف وزير الحكم المحلي وزير الداخلية المكلف بحصر الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وتقدير قيمتها الناجمة عن الاشتباكات وإحالتها لرئيس الوزراء، وفقا لبيان الرئاسي.