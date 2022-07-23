التعرف على هوية ضحايا دورية الدعم المركزي التي تعرضت للرماية في جزيرة زاوية الدهماني

العنوان – طرابلس

أكدت مصادر مطلعة أنه تم التعرف على اثنين من ضحايا دورية الدعم المركزي التي تعرضت للرماية في جزيرة زاوية الدهماني.

وأوضحت المصادر أن الضحايا هم أحمد الواسع الملقب ” الطحشا “، ومصطفى محمود بوستين.

وأشارت المصادر إلى ان بوستين تحصل على ترقية ملازم قبل وفاته بيوم واحد أثناء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن العاصمة طرابلس شهدت منذ ليل الخميس اشتباكات عنيفة استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة تسببت في مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين، إضافة إلى إشاعة الذعر والرعب في المدينة.