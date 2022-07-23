ليبيا الان

التعرف على هوية ضحايا دورية الدعم المركزي التي تعرضت للرماية في جزيرة زاوية الدهماني

تم النشر منذُ 52 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

أكدت مصادر مطلعة أنه تم التعرف على اثنين من ضحايا دورية الدعم المركزي التي تعرضت للرماية في جزيرة زاوية الدهماني.

وأوضحت المصادر أن الضحايا هم أحمد الواسع الملقب ” الطحشا “، ومصطفى محمود بوستين.

وأشارت المصادر إلى ان بوستين تحصل على ترقية ملازم قبل وفاته بيوم واحد أثناء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن العاصمة طرابلس شهدت منذ ليل الخميس اشتباكات عنيفة استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة تسببت في مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين، إضافة إلى إشاعة الذعر والرعب في المدينة.


عدد المشاهدات:
344

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك