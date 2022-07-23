أبرزها الوقُود والكهرباء والغاز..قيادات وزارة الداخلية برئاسة اقعيم تناقش القضايا التي تُؤثر على المواطن

العنوان – بنغازي

ناقش وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم مع قيادات وزارة الداخلية عدة قضايا حساسة تُؤثر على المواطن بشكلٍ مُباشر أبرزها ملفات الوقُود والكهرباء والغاز.

وبحث اقعيم مع مُدراء الإدارات ومُديريات الأمن بالمنطقة الشرقية والجنوب شرقية وعددٍ من رُؤساء الأقسام والأجهزة الأمنية بالإضافة إلى لفيفٍ من كبار الضُباط والمُستشارين بديوان الوزارة في بنغازي عدد من الملفات المهمة.

واستعرض المجتمعون نتائج تأمين محطات الوقود وملف الهجرة والتسوّل و بيع أسطوانات الغاز خارج المُوزّعين بالمُستودعات الرسمية، مما يعد استغلالًا لحاجة المواطن من ضعاف النفُوس.

وركز الاجتماع على ملف المطلُوبين للعدالة لدى النيابات العامة ومراكز الشُرطة على أن يتم القبض عليهم بمُساندة الأجهزة الأمنية وقوة فرض القانون مايؤكد ضرورة إتمام الخطط التي وضعت بهذا الشأن على أكمل وجه.

وشدّد الوكيل على رجال الداخلية بضرورة احترام المواطنين وتقديم يد العون لهم وتسهيل إجراءاتهم.

ودعا اقعين إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وردع الخارجين عن القانون ، بما يصُبّ في مصلحة الوطن والمُواطن .