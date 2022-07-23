البيوضي: الدبيبة استعجل على نفسه السقوط عندما توقع أنه يدير اللعبة بمفرده

قال المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن الأحداث الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس تجاوزت رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة على أرض الواقع، بعد أن التهم رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا نصف الشعبية في مدينة مصراتة.

وأوضح البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” واقعيا فإن الأحداث قد تجاوزت الدبيبة وهو الآن يقف على الحافة، وبمنطق المربعات والاصطفافات فقد التهم باشاغا ما يزيد عن نصف المدينة دفعة واحدة”.

وأضاف البيوضي:” سيكون من الصعب على الدبيبة استعادت وهجه من جديد، حيث كان الدبيبة يوظف أخطاء خصمه لصالحه”.

ولفت إلى أن الدبيبة استعجل على نفسه السقوط عندما توقع أنه يدير اللعبة بمفرده وأنه فعلا يملك زمام المبادرة منفردا وأنه متمكن من أدواته، وقرر أن يكشر عن أنيابه من خلال ممارساته غير المحسوبة”.

وتابع:” أتوقع أن الدبيبة يحاول الاستفادة من الدرس القاسي والبحث عن مسار جديد لعله يخرجه من المأزق الكبير الذي اختاره لنفسه، إن لعبة التموضع السياسي ستفرض نفسها، واستبعد أن يكون قادرا على فهم آلياتها والتعامل معها”.

وشدد البيوضي، على أن باشاغا موجود في المدينة ويمكن أن تكون نقلته التالية في طرابلس، إذا استطاع تفكيك الألغام في طريقه.

وأشار إلى أن معركة العاصمة بينت هشاشة الوضع القائم وهي حالة مستمرة بحكم الواقع ولن تنتهي بسهولة وتفكيكها سيحتاج لوقت طويل، ووجود صمت دولي مريب يعطي مؤشرات لزوايا أخرى من المعركة ومن دون شك أن الصفقة المبتورة أساس لها.