بسبب انتقادها للغرياني.. عبد العزيز يهاجم السيدة اليعقوبي

هاجم العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، محمود عبد العزيز، عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي بسبب مهاجمتها للمفتي المعزول الصادق الغرياني.

وقال عبد العزيز في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”من يقولي أشين امرأة في غريان من هي؟؟؟”، في إشارة إلى اليعقوبي.

واختلفت أجوبة متابيعي الورفلي في الاستهزاء والتهكم على عضو النواب اليعقوبي، ووصفها بأوصاف عدة لأنها قامت بانتقاد الغرياني

ويشار الى أن عضو مجلس النواب ” السيدة اليعقوبي ” هاجمت المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني بعد أن تهجم على القيادي من مصراتة الفريق سالم جحا.

وقال اليعقوبي في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر” موجهة كلامها للغرياني قائلة :”الصادق الغرياني أنت بشسع نعل سالم جحا”.

وختمت عضو مجلس النواب تغريدتها بالقول :”نقطة من أول السطر”.

كما اتبعته اليعقوبي، بتغريدة أخرى قالت فيها :”جميع علماء الدين (إلا الغرياني مفتن الديار الليبية) رفضوا توظيف الفتوى الشرعية لتحقيق مكاسب سياسية لتيَّار معين، من دون مراعاة مصلحة الأمة لأنه شرعا مرفوض”.

مؤكدة أن هذه الفتاوى هي سبب تعميق الخلاف والشقاق والتورط في اقتتال واحتراب لا شرعية دينية له ولا مصلحة فيه إلا لأعداء الأمة